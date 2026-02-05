Sarzana sfratto e solitudine | muore 64enne dopo l’arrivo dell’ufficiale giudiziario

Una tragedia si è consumata nel cuore di Sarzana, dove un uomo di 64 anni è stato trovato senza vita poco dopo l’arrivo degli ufficiali giudiziari. La vicenda ha suscitato sconcerto tra i residenti, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause di questa drammatica fine.

Tragedia nel centro storico di Sarzana, dove un uomo di 64 anni ha perso la vita dopo l’arrivo degli incaricati per l’esecuzione di uno sfratto. La notizia è stata riportata in anteprima da La Nazione e Il Secolo XIX. Secondo quanto ricostruito, l’uomo viveva da solo nell’appartamento da tempo oggetto di una procedura legale avviata dai proprietari. Nel corso degli ultimi mesi avrebbe manifestato segnali di forte fragilità personale e disagio, riferiti anche da persone che lo conoscevano. Ieri sera, quando i proprietari si sono presentati accompagnati dall’ ufficiale giudiziario per portare a termine l’iter, la situazione è precipitata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

