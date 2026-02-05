Sara Scaperrotta chi è la moglie di Niccolò Zaniolo

Dopo anni di successi tra Roma e Fiorentina, Niccolò Zaniolo sta vivendo una fase nuova, sia in campo che fuori. La sua rinascita è anche merito di Sara Scaperrotta, la donna che ha preso il suo cuore e che gli sta accanto in ogni passo. La coppia è diventata anche genitore, con la nascita del primo figlio, Tommaso. Ora, Zaniolo si concentra sul futuro, sostenuto dalla sua compagna e madre del bambino.

Dietro la rinascita, non solo sportiva, di Niccolò Zaniolo – ex calciatore della Roma e della Fiorentina – c’è lei, la sua compagna di vita, e madre del suo primogenito Tommaso. Parliamo di Sara Scaperrotta, oggi ufficialmente moglie del calciatore dell’Udinese, ma da anni protagonista delle cronache rosa per una storia d’amore che sembra uscita da un romanzo moderno. Scopriamo insieme chi è la donna che ha saputo ricucire i fili di un legame che sembrava spezzato per sempre. Chi è Sara Scaperrotta. Nata a Roma nel 1998, Sara Scaperrotta ha il profilo della giovane donna contemporanea: determinata, istruita e con una visione chiara del proprio futuro. 🔗 Leggi su Dilei.it

Niccolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati in un matrimonio a sorpresa.

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati in tutta fretta, senza annunci né grandi preparativi.

Nicolò Zaniolo, chi è la moglie Sara Scaperotta: la storia d'amore (tra alti e bassi), la nascita del primo figlio e le nozze segreteDopo le nozze a sorpresa, Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono la coppia più chiacchierata del momento. La proposta di matrimonio è arrivata il 25 marzo del 2025 poi, ... leggo.it

Zaniolo si è sposato, il matrimonio a sorpresa con Sara ScaperrottaNicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati. Ieri, mercoledì 4 febbraio, la coppia ha pronunciato il fatidico sì. La proposta di matrimonio era arrivata a marzo del 2025. Un matrimonio intimo, ... adnkronos.com

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati in gran segreto: nozze intime prima dell’arrivo del secondo figlio. Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta hanno detto sì. Il matrimonio è stato celebrato a sorpresa nelle ultime ore, con una cerimonia riservata e lo facebook

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, matrimonio a sorpresa #nicolòzaniolo x.com