sanzionato pur avendo il biglietto Che Tempi

Un ragazzo è stato multato su un bus, nonostante avesse il biglietto in tasca. Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto che il biglietto era stato pagato con il bancomat di un suo compagno di viaggio. La scena si è svolta ieri e ha suscitato molte polemiche sui modi in cui vengono applicate le sanzioni.

Leggo ieri di questo ragazzo multato su un mezzo pubblico perchè, seppur provvisto di biglietto, ad un controllo è risultato che il ticket è stato pagato con bancomat di un suo compagno, in viaggio assieme a lui. La notizia, giustamente, arriva sui quotidiani locali. Sale il controllore ed.

