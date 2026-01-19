Infortunati Napoli il dott Canonico non ci sta | Spesso si sente parlare alcune persone di preparazione atletica e medicina pur non avendo titoli

Il dottor Raffaele Canonico, specialista in medicina sportiva, ha commentato le recenti dichiarazioni di Antonio Conte sulle condizioni dei giocatori del Napoli. Canonico sottolinea come spesso si ascoltino opinioni di persone prive di adeguati titoli o competenze nel settore, evidenziando l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati per la gestione degli infortuni e della preparazione atletica.

Infortunati Napoli, il dott. Canonico prova a placare le polemiche: «Ecco chi rientrerà con la Juventus»Il dottor Canonico, responsabile medico del Napoli, ha fornito aggiornamenti sugli infortunati della squadra e sui tempi di rientro in vista della partita contro la Juventus.

Napoli, parla il dott. Canonico: «Scienza non democratica, infortuni spiegati uno per uno»Il dottor Canonico, esperto in medicina sportiva, analizza gli infortuni occorsi ai giocatori del Napoli, sottolineando come la scienza medica non sia democratica e richieda un’analisi approfondita di ogni caso.

