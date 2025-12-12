Il Lentigione ha un record mondiale È primo pur avendo segnato solo 16 gol

Il Lentigione ha raggiunto un risultato sorprendente nel girone D della Serie D, distinguendosi per aver ottenuto 32 punti in 15 partite segnando solamente 16 gol. Un record singolare che mette in evidenza la solidità difensiva e l’efficacia del suo percorso, dimostrando come una squadra possa ottenere ottimi risultati anche con un attacco poco prolifico.

Non sarà un record del mondo. ma forse poco ci manca: il Lentigione, nel girone D della Serie D, ha segnato solo 16 gol in 15 partite collezionando 32 punti. Confrontando questi dati con altri a livello nazionale emerge che la squadra di Ivan Pedrelli è quella che tra Serie A, B, C e D ha il minor divario tra gare giocate e reti, e nel contempo la miglior classifica a livello di punteggio e chiaramente di posizione: è prima a due gare dal termine del girone d’andata. A ben vedere, si possono cercare questi numeri anche a livello di Eccellenza e Promozione reggiana, ma nessuno come il Lentigione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net