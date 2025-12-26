Santo Stefano bagnato dai rovesci ma migliora nel fine settimana | le previsioni meteo per Pescara e l' Abruzzo
Santo Stefano bagnato dalla pioggia sulla costa abruzzese e su gran parte della provincia. A causa della perturbazione che dal centro Italia si sta spostando verso il meridione, il centro funzionale d'Abruzzo ha emesso un rischio temporali e idrogeologico di tipo giallo per i bacini del Tordino -. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Weekend instabile in Abruzzo e nel Pescarese ma migliorà dalla prossima settimana: le previsioni meteo
Leggi anche: Allerta gialla sull'Abruzzo: meteo instabile con piogge, rovesci e neve in Appennino, migliora nel weekend
Pioggia e allerta gialla, si preannuncia un Natale bagnato - - portale indipendente di news dalla provincia; Natale sotto la pioggia e niente neve a Novara: le previsioni.
Meteo – Relativo miglioramento in arrivo in Italia per Santo Stefano, ma con maltempo insistente: i dettagli - Maltempo insiste su alcune zone del Paese per Santo Stefano, in un contesto comunque in miglioramento: i dettagli ... centrometeoitaliano.it
Non solo cenone: il giorno di Santo Stefano può diventare un momento di relax, attività culturali o tempo per sé... - facebook.com facebook
Buona festa di Santo Stefano x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.