Ciclone Harry la ripartenza dalla fascia ionica | scuole riaperte e primi interventi a Santa Teresa di Riva

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la zona della fascia ionica cerca di tornare alla normalità. Le scuole di Santa Teresa di Riva riaprono lunedì, segnando la ripresa delle attività dopo i giorni di emergenza. Sono stati fatti i primi interventi per mettere in sicurezza le strutture e riaccendere le lezioni, che riprenderanno regolarmente. La comunità si prepara a ripartire, nonostante i danni ancora visibili.

La ripartenza passa dai banchi di scuola. Dopo i giorni più difficili seguiti al passaggio del ciclone Harry, in gran parte della fascia ionica si torna gradualmente alla normalità e da lunedì le lezioni riprenderanno regolarmente anche a Santa Teresa di Riva. Un segnale concreto di resilienza.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Ciclone Harry

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, con la linea ferroviaria nel Messinese interrotta, come accadde nel 1933.

Il passaggio del ciclone Harry ha provocato ingenti danni nel Messinese, con una voragine aperta sul lungomare di Santa Teresa di Riva.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Argomenti discussi: INTERVISTA Emergenza ciclone Harry: il sindaco di Furci Francilia a Radio Taormina su fondi, viabilità e ripartenza; Ciclone Harry, sos litorali: stabilimenti sommersi e invasi da detriti, ma le assicurazioni non coprono i danni – VIDEO; Ciclone Harry, la solidarietà di Coldiretti: il mercato di Catanzaro Lido diventa presid; Ciclone Harry, Capellupo: Servono misure rapide e condivise con Regione e Governo.

Bando della Regione per i primi aiuti dopo il Ciclone HarryIl bando è stato scritto ieri a Palazzo d'Orleans e sarà pubblicato dall'assessorato alle Attività Produttive sul sito dell'Irfis fra lunedì e martedì. msn.com

Ciclone Harry, il mercato di Campagna Amica di Catanzaro Lido attiva una rete di solidarietà per le attività colpite. Il coraggio di ricominciareNei giorni successivi al passaggio del ciclone Harry, che ha provocato gravi criticità diffuse nelle regioni del Sud Italia, Coldiretti e ... ilreventino.it

Le aree più urgenti dopo il ciclone Harry sono quelle delle isole minori di Stromboli, Lampedusa e Linosa. Ecco cosa ha detto Musumeci. Leggi su QdS.it - facebook.com facebook