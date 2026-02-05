Sanremo 2026 Pieraccioni prende in giro Carlo Conti | Calimero è impazzito l' anno scorso Topo Gigo quest' anno Sandokan manca solo Spongebob - VIDEO

Pieraccioni prende in giro Carlo Conti durante una scena comica. In un video, l’attore finge di parlare con Giorgio Panariello e scherza sulle scelte di presentatori e canzoni del Festival. Dice che Calimero ha perso la testa, che l’anno scorso c’era Topo Gigo e quest’anno Sandokan, e che manca solo Spongebob. L’ironia di Pieraccioni ha fatto sorridere chi seguiva il video, ma anche scatenato qualche commento sui social.

In una finta telefonata a Giorgio Panariello, l'attore Leonardo Pieraccioni ha voluto ironizzare sulle scelte di Carlo Conti al Festival di Sanremo Leonardo Pieraccioni prende in giro Carlo Conti in una finta telefonata con Giorgio Panariello: "Giorgio ascolta, quell'altro è impazzito, Calime.

