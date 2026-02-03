Pieraccioni e Panariello a Sanremo? Il video tutto da ridere | Calimero è impazzito manca solo Spongebob

Il Festival di Sanremo si avvicina e torna il trio toscano formato da Pieraccioni, Panariello e Conti. Questa volta, sui social circola un video divertente in cui si vede Calimero impazzito e si scherza che manca solo Spongebob. I tre amici sono pronti a far ridere il pubblico con i loro sketch, come da tradizione.

Firenze, 3 febbraio 2026 – Il nuovo Festival di Sanremo è alle porte e immancabile è il ritorno degli sketch tra i tre storici amici toscani: Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Carlo Conti. Questa volta a far scoppiare il sorriso del web è stato un video pubblicato da Pieraccioni su Instagram, in cui l’attore ironizza sulla scelta di Conti di chiamare Can Yaman a co-conduttore della prima serata del Festival. Il video sketch: “Calimero è impazzito, manca solo Spongebob”. Nel video sketch Pieraccioni finge di telefonare a Panariello. Il bersaglio è Carlo Conti, affettuosamente ribattezzato “ Calimero ”, in riferimento alla sua proverbiale e perenne abbronzatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pieraccioni e Panariello prendono in giro Carlo Conti a modo loro.

Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello si sono divertiti a prendere in giro Carlo Conti durante l’ultima edizione di Sanremo.

