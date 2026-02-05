Sanremo 2026 | Jurman risponde alle critiche sul coaching a Fedez

Luca Jurman, ex insegnante di Amici, si lascia andare a una risposta dura sui social dopo le critiche ricevute per aver collaborato con Fedez. Alcuni utenti gli hanno contestato il metodo di coaching, ma lui non le manda a dire. Jurman difende la sua scelta e ribadisce che il suo lavoro serve a migliorare gli artisti, senza lasciarsi influenzare dalle polemiche. La discussione si infiamma, mentre sui social si moltiplicano i commenti a favore e contro la sua posizione.

Mancano meno di venti giorni all'inizio del Festival di Sanremo 2026 e la tensione agonistica sale tra i big in gara. Uno dei casi mediatici più accesi riguarda la scelta di Fedez di affidarsi a Luca Jurman come vocal coach. Il rapper si presenterà al Teatro Ariston in coppia con Marco Masini per interpretare il brano "Male necessario".

