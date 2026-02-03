fedez si prepara per sanremo e sceglie luca jurman come vocal coach

Fedez si sta preparando per il suo debutto a Sanremo e ha scelto Luca Jurman come suo vocal coach. Il rapper sta lavorando intensamente in vista della gara, affidandosi a un professionista noto per aver aiutato molti cantanti di successo. La scelta di Jurman dimostra quanto Fedez voglia migliorare le sue doti vocali e portare in scena una performance convincente.

Iniziata ufficialmente la preparazione di Fedez per il Festival di Sanremo 2026. Per l’occasione il rapper ha scelto Luca Jurman come vocal coach. Quest’anno tra i Big in gara a Sanremo 2026 ci saranno anche Fedez e Marco Masini. I due artisti, dopo essersi già esibiti insieme lo scorso anno durante la serata cover, hanno deciso di presentare una canzone insieme e di certo già in molti si chiedono come ci stupiranno. Sul palco dell’Ariston, il duo proporrà il brano Male necessario, che ha già ottenuto ottime critiche da parte della stampa. Nel frattempo in queste ore proprio Federico, che torna in gara per la terza volta, ha iniziato a prepararsi per il Festival della canzone italiana. 🔗 Leggi su Novella2000.it

