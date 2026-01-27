L'edizione 2026 di Sanremo sta vivendo una fase di revisione delle quote dei Big, influenzata dagli ascolti della stampa. Questi cambiamenti potrebbero modificare le previsioni sulla possibile vincitrice della manifestazione. La competizione continua a suscitare interesse, con vari artisti in corsa per conquistare il pubblico e la giuria, rendendo l'esito ancora incerto e da seguire attentamente.

Poche ore fa la stampa ha ascoltato per la prima volta le 30 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2026. Dopo le pagelle, sono cambiate le quote dei Big. Ci stiamo avvicinando sempre più alla partenza del Festival di Sanremo 2026 e finalmente a breve prenderà il via la nuova edizione della kermesse musicale. Mentre il grande pubblico si chiede cosa accadrà, in queste ore la stampa ha avuto modo di ascoltare per la prima volta le 30 canzoni in gara. Non sono mancate, naturalmente, le pagelle dei giornalisti, che hanno espresso le loro preferenze. A seguito delle reazioni a caldo intanto sui siti di scommesse sono cambiate le quote dei Big. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sanremo 2026, cambiano le quote dei Big dopo gli ascolti della stampa: chi potrebbe vincere

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Sanremo 2026, le scelte di Carlo Conti e i favoriti - Porta a porta 02/12/2025

