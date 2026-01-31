Questa sera il Festival di Sanremo si anima con la serata dedicata ai duetti. Carlo Conti ha annunciato i nomi dei big che saliranno sul palco dell’Ariston, insieme ai loro partner. I cantanti interpreteranno cover di brani famosi, creando attesa tra il pubblico. La serata promette emozioni e sorprese, con molti artisti pronti a dare il massimo.

La serata del venerdì è attesissima. Stiamo parlando del Festival di Sanremo, e proprio oggi 31 gennaio, Carlo Conti ha annunciato tutti i duetti che vedremo sul palco dell’Ariston. E anche tutte le cover eseguite dagli artisti. I 30 Artisti della sezione Campioni hanno potuto svegliere una cover dal repertorio italiano e internazionale, e pubblicata entro il 31 dicembre 2025. A votare sarà il pubblico con il Televoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.? Pronti alla lista? ARISA, QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO con il CORO DEL TEATRO REGIO DI PARMA BAMBOLE DI PEZZA, OCCHI DI GATTO con CRISTINA D’AVENA CHIELLO, MI SONO INNAMORATO DI TE con MORGAN DARGEN D’AMICO, SU DI NOI con PUPO e FABRIZIO BOSSO DITONELLAPIAGA, THE LADY IS A TRAMP con TONYPITONY EDDIE BROCK, PORTAMI VIA con FABRIZIO MORO ELETTRA LAMBORGHINI, ASEREJÉ con LAS KETCHUP ENRICO NIGIOTTI, EN E XANAX con ALFA ERMAL META, GOLDEN HOUR con DARDUST FEDEZ & MASINI, MERAVIGLIOSA CREATURA con STJEPAN HAUSER FRANCESCO RENGA, RAGAZZO SOLO, RAGAZZA SOLA con GIUSY FERRERI FULMINACCI, PAROLE PAROLE con FRANCESCA FAGNANI J-AX, E LA VITA, LA VITA con LIGERA COUNTY FAM. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, tutti i duetti della serata cover: ecco con chi saliranno sul palco i big (e cosa canteranno)

Approfondimenti su Sanremo 2026

Laura Pausini e Achille Lauro saliranno sul palco dell’Ariston quest’anno, per la prima volta insieme.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle); Le canzoni di Sanremo 2026, in anteprima; Sanremo 2026, serata cover: tutti i probabili duetti della quarta serata, Pravo omaggia Vanoni; Sanremo 2026, i cantanti alle prove blindate con l’orchestra: il backstage a un mese dal Festival - Leo Gassmann: Vado a Sanremo bello carico! Le mie canzoni? Le faccio ascoltare prima alla mamma (Video).

Sanremo 2026, tutti i duetti della serata cover: ecco con chi saliranno sul palco i big (e cosa canteranno)Da Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma a Elettra Lamborghini con Las Ketchup: scopri chi si esibirà sul palco dell'Ariston ... ilfattoquotidiano.it

Tutti i duetti e le cover che ascolteremo sul palco dell'Ariston nella quarta serata di Sanremo 2026Dopo giorni di indiscrezioni, Carlo Conti ha annunciato al Tg1 quali artisti si esibiranno accanto ai big in una delle serate più attese del festival ... wired.it