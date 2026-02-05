Il ministro della Salute, Schillaci, ha lanciato un appello alle Regioni, chiedendo di accelerare i tempi di attuazione della nuova legge contro le lunghe liste d’attesa. Durante una riunione, ha sottolineato che è fondamentale ridurre i ritardi e mettere in pratica le norme approvate dal governo. Ora tocca alle Regioni muoversi subito, senza perdere altro tempo.

Il governo ha approvato una legge importante per ridurre i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie e le Regioni devono muoversi per applicarla. E’ questo il senso dell’intervento di oggi del ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso dell’incontro con la Conferenza delle Regioni. Le parole del ministro. “ Le liste d’attesa sono l’argomento più importante sul quale ovviamente ci stiamo battendo e credo che con le regioni avremo dei risultati importanti per i cittadini “. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, oggi alla riunione con la Conferenza delle Regioni. Saranno previsti dei fondi in più? “Adesso vediamo, l’importante è andare avanti con la legge, applicarla, perché dove si applica, la legge funziona”, ha aggiunto Schillaci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sanità, Schillaci striglia le Regioni poco virtuose: “Ridurre le liste d’attesa e applicare la legge”

Il ministro Foti sottolinea che i fondi di coesione rappresentano più di risorse finanziarie, richiedendo responsabilità e impegno.

Regione Lombardia ha istituito una Cabina di Regia permanente per coordinare le iniziative volte a ridurre le liste di attesa e migliorare i tempi di risposta del sistema sanitario regionale.

