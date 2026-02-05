Sanita’ | Rocca ospedale San Giacomo Roma verso riapertura

La Regione Lazio ha dato il via libera alla progettazione del nuovo ospedale San Giacomo nel centro di Roma. Dopo mesi di attese, si muove finalmente un passo concreto verso la riapertura di questa struttura. La Regione ha approvato la delibera, e ora si aspetta solo di passare alla fase successiva dei lavori. La speranza è di vedere presto il cantiere partire e di restituire alla città un ospedale moderno e funzionante.

La Regione Lazio ha recentemente approvato la delibera per la progettazione del nuovo ospedale San Giacomo, situato nel cuore di Roma. Questo progetto, che prevede un investimento di ben 180 milioni di euro, rappresenta un’importante iniziativa per il sistema sanitario della regione. Un passo decisivo verso la riapertura. Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha commentato l’importanza di questo passo, affermando: “Inizia per l’ospedale San Giacomo un iter che costituisce un passo irreversibile verso la sua riapertura, con la delibera che fa partire ufficialmente il bando per la progettazione definitiva. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanita’: Rocca, ospedale San Giacomo Roma verso riapertura Approfondimenti su San Giacomo Roma Sanita’: Rocca, approvata delibera per progettazione San Giacomo di Roma La Regione Lazio ha dato il via libera alla progettazione del nuovo ospedale San Giacomo a Roma. Come sarà il nuovo ospedale San Giacomo: i dettagli del progetto e i tempi per la riapertura Il nuovo ospedale San Giacomo è al centro di un importante intervento di riqualificazione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Giacomo Roma Argomenti discussi: A Roma apre il nuovo pronto soccorso del San Giovanni: più posti, più tecnologia, più accoglienza; Lazio, Rocca inaugura nuovo Pronto Soccorso al San Giovanni Addolorata; Sanita’: Rocca, approvata delibera per progettazione San Giacomo di Roma; Roma, riapre il San Giacomo: Ospedale, Rsa e lungodegenza. Ecco come sarà. Sanità: Rocca, approvata delibera per progettazione San Giacomo di RomaLa Regione Lazio ha approvato la delibera per la progettazione del nuovo ospedale San Giacomo di Roma. Sono 180 milioni di euro di ... agenzianova.com Roma, rinasce l’ospedale San Giovanni. Nuovo pronto soccorso: più posti e reparti hi-techNuovo pronto soccorso, nuovi servizi, nuovi reparti: l’ospedale San Giovanni di Roma esce dal limbo degli scorsi anni per entrare nella sanità del XXI secolo. Ieri, il governatore ... ilmessaggero.it Inizia per l'ospedale San Giacomo un iter che costituisce un passo irreversibile verso la sua riapertura, con la delibera che fa partire ufficialmente il bando per la progettazione definitiva. Un impegno che avevamo preso, che stiamo rispettando e che risponde facebook Regolamentazione della circolazione in Via Oberdan, Corso di Sotto, San Giacomo, Annibal Caro, Largo della Fortuna ad Ascoli x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.