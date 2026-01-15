Come sarà il nuovo ospedale San Giacomo | i dettagli del progetto e i tempi per la riapertura

Il nuovo ospedale San Giacomo è al centro di un importante intervento di riqualificazione. Secondo quanto annunciato dal presidente della Regione, Francesco Rocca, a breve sarà pubblicata la gara per la progettazione, aprendo la strada ai lavori di rinnovamento. Questo progetto si inserisce nel quadro più ampio di investimenti nel settore sanitario, tra cui il maxi progetto da un miliardo per il Policlinico Umberto I.

La Città della Salute non lascia, anzi raddoppia: 300 milioni extra per far ripartire i cantieri e nuovo ospedale in 4 anni - Le novità sono state annunciate dal governatore Attilio Fontana: la struttura generalista diventerà il nuovo nosocomio di Sesto San Giovanni. msn.com

Intelligenza artificiale, schermi touchless, asilo nido e app per seguire l’iter clinico: ecco come sarà il nuovo ospedale San Cataldo - La prima riunione della Conferenza dei sindaci nel nuovo ospedale San Cataldo segna un passaggio simbolico e operativo nella lunga marcia verso l’apertura della struttura, attesa – secondo il ... quotidianodipuglia.it

Sesto San Giovanni, Regione Lombardia stanzia 180 milioni per il nuovo ospedale generalista. Il nuovo ospedale generalista entrerà nella Città della Salute e della Ricerca: investimento complessivo di oltre 700 milioni Articolo nei commenti facebook

PACE / Il vescovo Raspanti, Raccolti 6mila euro per un nuovo ospedale a Gaza x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.