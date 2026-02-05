Sanità M5S | Cup soddisfa 25% delle richieste

Il Movimento 5 Stelle torna a criticare la gestione delle liste d’attesa nella sanità. Il capogruppo Stefano Giordano denuncia che il sistema Cup soddisfa solo il 25% delle richieste, contrariamente a quanto affermato dall’assessore competente. La questione rimane al centro del dibattito politico, con il M5S che continua a chiedere risposte più chiare e interventi concreti.

Il Movimento 5 stelle torna ad attaccare la maggioranza sulle liste d'attesa nella sanità. Il capogruppo Stefano Giordano parla di Cup che soddisfa solo il 25% delle richieste, a differenza di quanto dichiarato dall'assessore competente di recente."Martedì scorso (27 gennaio 2026 ndr) in.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

