Daniele D’Ambrosio e i volontari dell’ospedale Bambino Gesù di Roma | Assistiamo i genitori per restituire loro il sorriso

Daniele D’Ambrosio e i volontari dell’ospedale Bambino Gesù di Roma si impegnano a dare un aiuto concreto ai genitori in difficoltà. Quando arrivano in ospedale con un bambino malato e agitato, li accolgono con un sorriso e li accompagnano passo dopo passo. L’obiettivo è alleggerire il peso di quei momenti difficili e restituire un po’ di serenità alle famiglie in crisi.

Accoglie con un sorriso i genitori che arrivano trafelati e preoccupati in compagnia di un bambino che piange, è malato, ha un’urgenza. Con la massima calma e tranquillità, unita a un’innata gentilezza e un rassicurante cartellino verde, Daniele D’Ambrosio indirizza chi arriva al Pronto Soccorso dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma nel posto giusto: al triage, alla sala di attesa, negli ambulatori. Daniele è un volontario, ma un volontario un po’ speciale: perché non solo ha alle spalle una lunga carriera come ingegnere e come imprenditore di Digital marketing, ma anche un presente ricco di ruoli e attività: insegna all’Università LUISS di Roma, è membro da oltre vent’anni dell’associazione Rotary Club Roma Leonardo da Vinci della quale è anche stato presidente per un periodo – il progetto dei volontari in ospedale nasce dal Rotary stesso – è un appassionato sciatore e velista e membro del Consiglio Direttivo e Tesoriere dell’Associazione Coro Lost on Friday ODV. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

