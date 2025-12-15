Aumenti acqua il presidente Buonopane scrive a Fico

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha scritto una lettera aperta a Roberto Fico e Alfonsina De Felice, chiedendo di bloccare l’aumento delle tariffe dell’acqua. L’obiettivo è tutelare i cittadini da costi maggiorati e garantire un accesso equo alle risorse idriche. L’articolo approfondisce i contenuti e le motivazioni di questa richiesta.

© Anteprima24.it - Aumenti acqua, il presidente Buonopane scrive a Fico Tempo di lettura: 3 minuti Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha inviato una lettera aperta al presidente della Giunta Regionale, Roberto Fico e all’amministratore di Alto Calore Servizi, Alfonsina De Felice, per sollecitare il blocco dell’aumento della tariffa idrica. Di seguito, il testo della lettera: “ Pregiatissimo Presidente, Gentilissima Professoressa, mi trovo costretto a redigere questa lettera aperta per ribadire la necessità di bloccare l’aumento della tariffa idrica. Aumento che sembrava scongiurato, almeno fino a qualche giorno fa, in attesa di una discussione più approfondita finalizzata a studiare soluzioni alternative. Anteprima24.it Acqua, due richieste di stop agli aumenti non passano per un soffio Tariffe idriche, Buonopane scrive a Fico e De Felice per chiedere di bloccare gli aumenti - Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha inviato una lettera aperta al presidente della Giunta Regionale, Roberto Fico e all’amministratore di Alto Calore Servizi, Alfonsina De Felice, per ... irpinianews.it

Negli ultimi anni nelle bollette dell’acqua compaiono alcune voci chiamate UI1, UI2, UI2 integrativa, UI3 e UI4. Non si tratta di aumenti decisi dal Comune, ma queste voci derivano da una normativa nazionale e vengono applicate in tutti i Comuni d’Italia, senz - facebook.com facebook