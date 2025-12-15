Aumenti acqua il presidente Buonopane scrive a Fico

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha scritto una lettera aperta a Roberto Fico e Alfonsina De Felice, chiedendo di bloccare l’aumento delle tariffe dell’acqua. L’obiettivo è tutelare i cittadini da costi maggiorati e garantire un accesso equo alle risorse idriche. L’articolo approfondisce i contenuti e le motivazioni di questa richiesta.

Tempo di lettura: 3 minuti Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha inviato una lettera aperta al presidente della Giunta Regionale, Roberto Fico e all’amministratore di Alto Calore Servizi, Alfonsina De Felice, per sollecitare il blocco dell’aumento della tariffa idrica. Di seguito, il testo della lettera: “ Pregiatissimo Presidente, Gentilissima Professoressa, mi trovo costretto a redigere questa lettera aperta per ribadire la necessità di bloccare l’aumento della tariffa idrica. Aumento che sembrava scongiurato, almeno fino a qualche giorno fa, in attesa di una discussione più approfondita finalizzata a studiare soluzioni alternative. Anteprima24.it

