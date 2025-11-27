Ancona che Brilla 2025 | albero meccanico di 13 metri in piazza Cavour nuove luci e la riapertura della Pinacoteca

ANCONA – Conto alla rovescia per "Ancona che brilla 2025", il format che traghetterà il capoluogo dorico verso il nuovo anno. Da sabato 29 novembre la città entrerà ufficialmente in clima natalizio con un cartellone che punta sul concetto di "Natale diffuso", coinvolgendo centro, quartieri e.

