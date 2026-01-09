Maiori Statale Amalfitana | al via la messa in sicurezza tra l’8 e il 9 gennaio Si punta alla riapertura nel weekend

A Maiori, tra l’8 e il 9 gennaio, prenderanno il via interventi per mettere in sicurezza la Statale Amalfitana, interrotta a causa di un distacco di materiale lapideo. L’obiettivo è ripristinare la viabilità e riaprire la strada nel weekend, garantendo sicurezza e normalità agli utenti. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane fino al pieno ripristino della funzionalità della strada.

Proseguono a Maiori le operazioni finalizzate al ritorno alla normalità lungo la Strada Statale Amalfitana, interrotta in seguito al distacco di materiale lapideo da un muro di contenimento in località Salicerchie. L'episodio si è verificato nella tarda serata di martedì 6 gennaio 2026, determinando la chiusura del tratto interessato per ragioni di sicurezza. Nella giornata di ieri sono stati completati i rilievi tecnici e le verifiche già calendarizzate dopo i sopralluoghi effettuati mercoledì 7 gennaio. Secondo quanto comunicato, gli accertamenti non avrebbero evidenziato nuovi elementi di particolare criticità rispetto al quadro già emerso nelle prime ispezioni.

