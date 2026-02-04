San Valentino Aperto | il primo Home Experience Kit per coppie aperte e relazioni fluide

Quest’anno, sempre più coppie scelgono di festeggiare San Valentino in modo diverso. Lasciando da parte i classici regali e le cene romantiche, molte preferiscono vivere l’occasione con esperienze più libere e autentiche. La novità è l’Home Experience Kit, pensato proprio per chi ha una relazione aperta o vuole esplorare una comunicazione più sincera con il partner. In un periodo in cui le scelte sentimentali si fanno più fluide, queste iniziative cercano di rispondere alle nuove esigenze di rispetto e libertà.

Sempre più persone scelgono di vivere San Valentino lontano dai rituali tradizionali, cercando esperienze che mettano al centro la comunicazione, il rispetto e la libertà di scelta. In questo contesto nasce San Valentino "Aperto", con il primo Home Experience Kit pensato per trasformare il 14 febbraio in un momento reale di incontro e connessione consapevole. L' Home Experience Kit, consigliato da Wyylde, la principale community europea dedicata alla sessualità libera, consensuale e autentica, che da anni promuove pratiche basate su comunicazione esplicita, responsabilità emotiva e rispetto reciproco, si presenta come un manuale di istruzioni per l'intimità condivisa: uno strumento pratico che accompagna passo dopo passo chi desidera organizzare in casa un piccolo party privato tra coppie aperte e persone affini, in modo curato, sicuro e rispettoso dei confini di tutti.

