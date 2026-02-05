San Valentino 2026 | arriva il Barbenheimer della fantascienza
Il 13 febbraio 2026, i fan della fantascienza si preparano a vivere un San Valentino diverso dal solito. Arriva il “Barbenheimer” della fantascienza, un evento che promette di rivoluzionare le celebrazioni del giorno degli innamorati. Niente più fiori e cioccolatini, ma un weekend dedicato a film e novità dal mondo sci-fi che attireranno appassionati da tutta Italia.
Dimenticate i classici fiori e cioccolatini. Per il 13 febbraio 2026, il weekend di San Valentino si prepara a diventare il momento più atteso dell’anno per i fan del genere sci-fi. Proprio come accaduto con il fenomeno Barbenheimer, assisteremo al debutto in contemporanea di due pellicole indipendenti attesissime: Cold Storage e Buona fortuna, Divertiti, Non morire. Se state cercando il regalo perfetto per il vostro partner (o per voi stessi), la risposta è una sola: un biglietto per il cinema. Cold Storage: Un Mix Esplosivo di Horror, Commedia e Funghi Parassiti. Scritto dal leggendario David Koepp (la mente dietro successi come Jurassic Park e Spider-Man di Sam Raimi) e diretto da Jonny Campbell, Cold Storage promette di essere l’horror fantascientifico dell’anno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Approfondimenti su San Valentino 2026
Dune 3 e Avengers: Doomsday usciranno lo stesso giorno, dopo il Barbenheimer arriva il Dunesday?
San Valentino 2026, ecco i 3 i ristoranti stellati della Lombardia con conto sotto 80 euro
San Valentino 2026 si avvicina, e per chi desidera trascorrere una serata speciale senza spendere troppo, ecco tre ristoranti stellati in Lombardia con un conto sotto gli 80 euro.
Ultime notizie su San Valentino 2026
Argomenti discussi: Lungolago d’Amore: San Valentino a Sirmione; Baci Perugina, per San Valentino 2026 arriva la Connection Box; Festa di San Valentino 2026 San Valentino, una proposta di santità per i giovani. Il 15 febbraio in cattedrale solenne pontificale – Diocesi di Terni; San Valentino 2026: i ristoranti più romantici per una cena a due.
San Valentino 2026 | UCI Cinemas celebra l’amore tra grandi anteprime e il ritorno dei classiciCelebra San Valentino da UCI Cinemas con Hamnet, Cime Tempestose e i cult Ghost e Pretty Woman. Scopri le Gift Card e i regali esclusivi. universalmovies.it
Baci Perugina, per San Valentino 2026 arriva la Connection BoxL’edizione speciale trasforma i cartigli in un gioco conversazionale pensato per stimolare il dialogo e le relazioni autentiche ... engage.it
A San Valentino basta avere lo stampino o lo zuccherino adatto e anche un semplice muffin alla ricotta può diventare speciale https://blog.giallozafferano.it/ledolcicreazionidicris/muffin-con-ricotta/ #lecreazionidolciesalatedicris #giallozafferano #14febbraio # facebook
Festeggia con noi allo Stadio San Valentino Tutti i dettagli dell’iniziativa sslazio.it/news/bigliette… #AvantiLazio x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.