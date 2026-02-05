San Valentino 2026 | arriva il Barbenheimer della fantascienza

Il 13 febbraio 2026, i fan della fantascienza si preparano a vivere un San Valentino diverso dal solito. Arriva il “Barbenheimer” della fantascienza, un evento che promette di rivoluzionare le celebrazioni del giorno degli innamorati. Niente più fiori e cioccolatini, ma un weekend dedicato a film e novità dal mondo sci-fi che attireranno appassionati da tutta Italia.

Dimenticate i classici fiori e cioccolatini. Per il 13 febbraio 2026, il weekend di San Valentino si prepara a diventare il momento più atteso dell’anno per i fan del genere sci-fi. Proprio come accaduto con il fenomeno Barbenheimer, assisteremo al debutto in contemporanea di due pellicole indipendenti attesissime: Cold Storage e Buona fortuna, Divertiti, Non morire. Se state cercando il regalo perfetto per il vostro partner (o per voi stessi), la risposta è una sola: un biglietto per il cinema. Cold Storage: Un Mix Esplosivo di Horror, Commedia e Funghi Parassiti. Scritto dal leggendario David Koepp (la mente dietro successi come Jurassic Park e Spider-Man di Sam Raimi) e diretto da Jonny Campbell, Cold Storage promette di essere l’horror fantascientifico dell’anno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Approfondimenti su San Valentino 2026

San Valentino 2026 si avvicina, e per chi desidera trascorrere una serata speciale senza spendere troppo, ecco tre ristoranti stellati in Lombardia con un conto sotto gli 80 euro.

Ultime notizie su San Valentino 2026

