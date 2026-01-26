San Valentino 2026 si avvicina, e per chi desidera trascorrere una serata speciale senza spendere troppo, ecco tre ristoranti stellati in Lombardia con un conto sotto gli 80 euro. Ideali per una cena romantica, questi locali offrono qualità e atmosfera senza rinunciare alla convenienza, consentendo di vivere un momento di intimità e gusto nel rispetto del proprio budget.

Milano, 26 gennaio 2026 – Una cena romantica, nel giorno più romantico dell’anno (per chi ama questo genere di ricorrenze), magari in un “bel posto”, per concedersi una serata speciale o semplicemente per coniugare amore per la propria dolce metà e passione per la cucina gourmet. In tanti, in vista di San Valentino 2026, sono in cerca di idee per un pensiero speciale, possibilmente senza svuotare completamente il portafogli. E quest’anno la data “aiuta” chi punta a una serata a tavola, dal momento che il 14 febbraio cade proprio il sabato, dando quindi la possibilità di fare un po’ più tardi senza il pensiero della sveglia il giorno dopo per andare a lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Valentino 2026, ecco i 3 i ristoranti stellati della Lombardia con conto sotto 80 euro

Approfondimenti su san valentino

Il 14 febbraio 2026 si avvicina, e con esso l’occasione di celebrare l’amore con una cena speciale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: L'amour toujours: cene, esperienze e fughe romantiche per festeggiare San Valentino 2026; Regali San Valentino 2026 per lei: 13 meravigliose idee beauty che la faranno felice; Smartbox per San Valentino 2026: ecco i regali esperienziali; Fuga romantica di San Valentino: ecco dove sognare un viaggio di coppia dal Qatar agli Stati Uniti.

San Valentino 2026, ecco i 3 i ristoranti stellati della Lombardia con conto sotto 80 euroIn vista di sabato 14 febbraio ecco l’elenco proposto da Michelin Italia conta una ventina di locali in tutta Italia ed alcuni indirizzi anche nella nostra regione da Milano alla provincia di Sondrio, ... ilgiorno.it

San Valentino al Top? Dimentica la folla delle mete scontate: ecco perché Brescia e il suo lago sono la scelta più Romantica (e Segreta!) per il tuo weekend di passione!Weekend di San Valentino? ? Venezia e Cinque Terre sono un classico, ma la vera magia ti aspetta a Brescia! Tra castelli, vini in Franciacorta, terme a Sirmione e la fiera di San Faustino. Scopri la ... quibrescia.it

Un'esperienza indimenticabile per celebrare San Valentino - facebook.com facebook

Passeggiata di San Valentino al Villaggio Olimpico ift.tt/SUi0yvh x.com