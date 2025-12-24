Dune 3 e Avengers | Doomsday usciranno lo stesso giorno dopo il Barbenheimer arriva il Dunesday?

Warner Bros. Pictures non si lascia intimorire dalla corazzata Marvel e non avrebbe intenzione di spostare la release del nuovo capitolo della saga di Denis Villeneuve. Il prossimo Natale si profila un scontro al vertice tra Avengers: Doomsday e Dune: Parte 3. Al momento i due film condividono, infatti, la stessa data di uscita negli USA: il 18 dicembre 2026. In un nuovo episodio del podcast The Town, il giornalista Matt Belloni ha affermato che la Warner Bros. Pictures non ha intenzione di fare marcia indietro sulla data di uscita del 18 dicembre visto che, tra l'altro, er stata la prima a occupare lo slot. Leggi anche: Channing Tatum: "Avengers Doomsday sarà il film più grande dei prossimi dieci anni, tutto il mondo lo vedrà" Leggi anche: Squadra avengers di captain america svelata da disney per avengers doomsday La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all'argomento. Dune 3 affronterà Avengers: Doomsday al box office? Dopo Barbienheimer arriva Dunesday!; Avengers Doomsday: il primo trailer finisce online e svela un grande ritorno (il più atteso dai fan); Il primo teaser trailer di «Avengers: Doomsday» conferma il ritorno di un Avenger – Notizie; Avengers: Doomsday, leakato anche il secondo teaser trailer del film: Marvel disperata ma i fan ricevono una grande conferma. Avengers Doomsday vs. Dune 3: What is Preventing Warner Bros from Sidestepping the Major 2026 Theatrical Showdown with Marvel? - With substantial stakes involved for both major films, there is considerable speculation about their potential ... msn.com

Dune: Parte 3 avrà un grossissimo salto temporale! Cambierà tutto dopo Parte 2 - L'attore Timothée Chalamet ha confermato che il terzo film della saga sarà ambientato diversi anni dopo il secondo. cinema.everyeye.it

Robert Downey Jr and Chris Evans’ Return Won’t Make Warner Bros Change Its Plan for Dune 3 - isn’t afraid as Dune 3 squares off against Robert Downey Jr's return, turning December 2026 into a war for the box office crown. fandomwire.com

Al momento, Warner non avrebbe intenzione di posticipare la data di uscita di Dune Parte III e farlo uscire comunque il 18 dicembre 2026, lo stesso giorno di Avengers: Doomsday

Come ogni anno, un recap dei film che più attendo al #cinema nel 2026: Michael, Disclosure Day, Supergirl: Woman of Tomorrow, Odissea, Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday, Dune Parte Tre. Per adesso.

