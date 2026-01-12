San Pietro Vernotico celebra le radici | evento dedicato al dialetto e a Mesciu Giovannino Elia
San Pietro Vernotico si prepara a celebrare le proprie radici con un evento dedicato al dialetto locale e a
SAN PIETRO VERNOTICO - Un pomeriggio all'insegna della memoria e dell'identità locale a San Pietro Vernotico: sabato 17 gennaio, alle ore 16.30, il Cinema Massimo ospiterà un evento speciale in occasione della Giornata nazionale dei Dialetti e delle lingue locali. Verrà presentata la ristampa di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Premio di Laurea 2024-2025: San Pietro Vernotico celebra le sue eccellenze
Leggi anche: Castel San Lorenzo, l’evento “Ci vediamo a Castello” dedicato al turismo delle radici
Premio di Laurea 2024-2025: San Pietro Vernotico celebra le sue eccellenze - Studenti che, attraverso sacrificio e dedizione, stanno costruendo percorsi professionali di alto profilo, distinguendosi per competenza e merito ... brindisireport.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.