San Pietro Vernotico depredata lapide di giovane marinaio | presentata denuncia
SAN PIETRO VERNOTICO – Un ignobile gesto ha colpito il cimitero comunale di San Pietro Vernotico: nei giorni scorsi ignoti hanno asportato alcuni oggetti da una lapide situata nella zona dedicata ai caduti in guerra, precisamente di Alessandro Serio, giovane marinaio deceduto nel 1998 all’età di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Si tratta di un portafiori in ottone e una statua di ceramica raffigurante un angelo.
