Dopo la grande paura questore e prefetto abbracciano i poliziotti feriti a Torino

Dopo l’attacco di ieri sera, questore e prefetto sono andati a trovare i poliziotti feriti a Torino. Hanno mostrato vicinanza e solidarietà, mentre la città si stringe intorno a chi si è trovato nel mezzo di una notte difficile. Le forze dell’ordine continuano a ricevere attestazioni di sostegno da parte della comunità.

I poliziotti rimasti feriti a Torino non sono soli. Le forze di polizia, la comunità tutta, sono al loro fianco e nelle ultime ore si stanno moltiplicando le attestazioni di vicinanza dopo una serata tutt'altro che positiva dove si è rischiato concretamente qualcosa di molto grave. Il questore di Padova Marco Odorisio e il prefetto Giuseppe Forlenza hanno fatto visita, nella mattinata odierna lunedì 2 febbraio, ai 18 poliziotti del secondo Reparto Mobile di Padova feriti negli scontri avvenuti sabato sera 31 gennaio a Torino. Qui, alla presenza del dirigente Stefano Fonsi e dei funzionari, hanno incontrato gli agenti coinvolti nei violenti scontri posti in essere dai manifestanti nell'ultimo giorno di gennaio lungo le strade del capoluogo piemontese.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Questa mattina, la premier Meloni si è recata in ospedale per visitare i poliziotti feriti durante gli scontri di ieri a Torino.

Domenica mattina, Giorgia Meloni si è recata all’ospedale Molinette di Torino.

