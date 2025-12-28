Rebibbia prende a testate un agente e gli rompe il naso

Un agente della polizia penitenziaria è stato picchiato nel carcere di Rebibbia. È quanto successo intorno alle 13,30 di sabato 27 dicembre all'interno dell'istituto di pena dove un giovane detenuto di origine marocchine, recluso nel reparto G9, ha aggredito un poliziotto colpendolo con estrema. 🔗 Leggi su Romatoday.it

