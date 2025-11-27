Prende a pugni e testate il gioielliere Lorenzo Ruzza assolto Danilo Quarto | Non è stata estorsione

Danilo Quarto è stato prosciolto dall'accusa di tentata estorsione ai danni del gioielliere Lorenzo Ruzza che aveva aggredito nel maggio del 2021. Sono state dichiarate poi improcedibili le accuse di minacce e lesioni per via della querela ritirata dalla parte offesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

