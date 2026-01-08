La Capanna di Betlemme ringrazia Ikea San Giovanni Teatino | Vicini a chi ha più bisogno

La Capanna di Betlemme di Chieti esprime gratitudine a Ikea San Giovanni Teatino per il sostegno dimostrato durante la tombola della Befana, organizzata per le persone senza dimora ospitate nella struttura. Un gesto di solidarietà che testimonia l'importanza di collaborare per offrire supporto a chi si trova in condizione di vulnerabilità. La collaborazione tra enti e aziende rappresenta un passo importante verso una comunità più solidale e attenta alle esigenze di tutti.

Un gesto di solidarietà che scalda il cuore. La Capanna di Betlemme di Chieti ha voluto ringraziare pubblicamente i dipendenti di Ikea San Giovanni Teatino per il loro contributo alla tradizionale tombola della Befana, organizzata per le persone senza fissa dimora accolte nella struttura."I doni. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

