La Capanna di Betlemme ringrazia Ikea San Giovanni Teatino | Vicini a chi ha più bisogno
La Capanna di Betlemme di Chieti esprime gratitudine a Ikea San Giovanni Teatino per il sostegno dimostrato durante la tombola della Befana, organizzata per le persone senza dimora ospitate nella struttura. Un gesto di solidarietà che testimonia l'importanza di collaborare per offrire supporto a chi si trova in condizione di vulnerabilità. La collaborazione tra enti e aziende rappresenta un passo importante verso una comunità più solidale e attenta alle esigenze di tutti.
Un gesto di solidarietà che scalda il cuore. La Capanna di Betlemme di Chieti ha voluto ringraziare pubblicamente i dipendenti di Ikea San Giovanni Teatino per il loro contributo alla tradizionale tombola della Befana, organizzata per le persone senza fissa dimora accolte nella struttura."I doni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Scioperano i lavoratori dell'Ikea di San Giovanni Teatino, la protesta indetta dalla Filcams Cgil
Leggi anche: Nuovo sciopero dei lavoratori Ikea: presidio a San Giovanni Teatino
La Capanna di Betlemme ringrazia Ikea San Giovanni Teatino: "Vicini a chi ha più bisogno" - Il responsabile della struttura Luca Fortunato ha voluto ringraziare pubblicamente i dipendenti di Ikea San Giovanni Teatino per il loro contributo alla tradizionale tombola della Befana, organizzata ... chietitoday.it
I tre Magi sono stati fermati a pochi metri dalla capanna e i loro doni sono stati sequestrati dalle autorità. Trump ha dichiarato che Betlemme resterà sotto il comando USA sino a prossimo avviso. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.