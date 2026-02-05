San Filippo del Mela | scuola sgomberata per rischio crollo dopo le piogge

A San Filippo del Mela, il sindaco ha deciso di sgomberare alcune abitazioni in via Europa. Le piogge intense hanno indebolito le strutture, e ora c’è il rischio che possano crollare. Le famiglie sono state evacuate per sicurezza, mentre la zona resta sotto osservazione. La paura è che ulteriori piogge possano peggiorare la situazione.

**San Filippo del Mela, paura in via Europa: il sindaco ordina lo sgombero delle abitazioni per il rischio crollo** Nel piccolo borgo di San Filippo del Mela, in provincia di Messina, una serie di allagamenti e piogge torrenziali hanno provocato l'emergenza. Le autorità hanno emesso un'ordinanza del sindaco, valida fino a nuovo provvedimento, per lo sgombero forzato di abitazioni e magazzini in via Europa. Il motivo? Il rischio di crollo strutturale delle costruzioni, segnalato da cittadini e verificato da esperti. Il sisma di paura si è verificato nel pomeriggio di un martedì, con il sindaco Giovanni Pino che ha deciso di intervenire in modo immediato, con un provvedimento che mette a dura prova la sicurezza dei residenti.

