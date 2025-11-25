Centrale A2A di San Filippo del Mela Sud Chiama Nord chiede audizione urgente all' Ars | A rischio oltre 350 posti di lavoro

Il deputato regionale Matteo Sciotto (Sud Chiama Nord) ha presentato oggi una richiesta formale di audizione urgente alla III Commissione Legislativa dell’ARS per affrontare la situazione della centrale CTE A2A di San Filippo del Mela e dell’intero indotto, oggi in stato di forte agitazione a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

