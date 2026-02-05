Samira Lui torna sui social dopo mesi di assenza | Attacco hacker
Samira Lui riappare sui social dopo mesi di silenzio. La influencer ha pubblicato una stories e un post per comunicare il suo ritorno, spiegando che era stata assente a causa di un attacco hacker. Ora sembra tutto risolto e lei riprende a condividere aggiornamenti con i suoi follower.
Samira Lui è finalmente tornata sui social. Ad annunciarlo è stata lei stessa, con una stories e un post: per diverso tempo, è stata assente da Instagram, a causa di un attacco hacker. Ma questi mesi lontana dalla piattaforma le sono serviti per un maggiore contatto con la realtà. Non è un mistero, del resto: sono stati mesi densi di novità, con il successo de La Ruota della Fortuna. La Rete stessa vuole puntare maggiormente su di lei, e ora è pronta a sbarcare di nuovo sui social, con una nuova consapevolezza. Samira Lui torna su Instagram, la verità sull’assenza. Il profilo di Samira Lui era sparito da Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it
Approfondimenti su Samira Lui
Samira Lui torna su social dopo mesi: “Ho subito un attacco hacker. Questa assenza non ha fatto male”
Samira Lui torna sui social dopo mesi di silenzio.
Attacco hacker all'app Muvt, Amtab invia mail agli utenti dopo 10 mesi: "Cambiate password"
Lo scorso marzo, l'app Muvt di Amtab, l'azienda di trasporto pubblico di Bari, è stata coinvolta in un attacco hacker avvenuto tra il 29 e il 30 marzo.
Ultime notizie su Samira Lui
Argomenti discussi: Samira Lui torna sui social e rompe il silenzio dopo mesi. Come stanno davvero le cose; La ruota della fortuna, Samira Lui suona Titanic col flauto; Samira Lui a Verissimo, tutto sulla valletta de 'La ruota della fortuna'; Samira Lui a Verissimo, le lacrime per Gerry Scotti e la verità sul matrimonio: Fake news, ma Luigi è la persona giusta.
Samira Lui torna sui social: ecco perché era sparita per settimane (Corona c'entra solo in parte)Samira Lui è ricomparsa sui social network dopo una lunga assenza che aveva insospettito i suoi molti follower. Per diverse settimane il profilo su Instagram della co-conduttrice de La Ruota della For ... affaritaliani.it
Samira Lui torna su social dopo mesi: Ho subito un attacco hacker. Questa assenza non ha fatto maleSamira Lui è tornata sui social dopo mesi in cui il suo profilo Instagram era sparito. La showgirl e co-conduttrice de La Ruota della Fortuna ha subito un importante attacco hacker, anche se ha ... fanpage.it
Samira Lui torna su Instagram dopo un lungo stop: “Ho subìto un grave attacco hacker” La showgirl de La ruota della fortuna è finalmente riuscita a riprendere possesso del suo profilo Instagram, scomparso dai social per mesi a causa di un pesante attacco facebook
#LaRuotadeiCampioni torna (ancora!) su Canale 5 Gerry Scotti e Samira Lui inaugurano un nuovo ciclo di puntate da venerdì 9 gennaio x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.