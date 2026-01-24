Roberto Vannacci si distacca ufficialmente dalla Lega, avviando la creazione di un suo partito. La rottura tra l’ex generale e il movimento di Salvini si approfondisce, segnando una separazione più strutturale che politica. La decisione di non partecipare all’evento di Roccaraso rappresenta un momento chiave, interpretato come un passo verso una possibile frattura definitiva tra le due parti.

La distanza tra Roberto Vannacci e la Lega non è più politica ma strutturale. Il generale in pensione, oggi eurodeputato e figura di spicco dell’area ultrasovranista, ha scelto di non partecipare alla due giorni del Carroccio a Roccaraso, segnando un passaggio simbolico che i dirigenti leghisti leggono come anticamera del divorzio. Da oltre un anno Vannacci gira l’Italia con un’agenda parallela al partito, costruendo una comunità di militanti e simpatizzanti attraverso incontri pubblici, raccolte fondi e un messaggio centrato sulla remigrazione, tema che domina la sua narrazione identitaria. Intanto a Bruxelles compare sempre meno, mentre in Italia accumula consenso personale e struttura organizzativa, con l’obiettivo di lanciare un soggetto politico autonomo entro la prossima tornata elettorale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vannacci rompe gli argini della Lega e prepara il suo partito. Salvini furioso: “Deserto fuori dal Carroccio”

Salvini e i timori di una scissione nella Lega: "Vedrò Vannacci. Nel partito c'è posto per capitani e generali"Matteo Salvini cerca di rassicurare il suo partito, affrontando i timori di una possibile spaccatura interna.

Lega, Forza Italia e il “furto” di deputati: quattro hanno lasciato il Carroccio, ma in dieci avrebbero bussato alla porta di Salvini. «Frequentano le cene del Carroccio»Negli ultimi giorni si sono verificati alcuni spostamenti tra i deputati di Lega e Forza Italia, con quattro che hanno lasciato il Carroccio e altri dieci che si sarebbero avvicinati a Salvini.

