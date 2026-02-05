Salvini su Vannacci | Ingrato suo posto in Ue è della Lega generale | Il traditore è lui su armi a Kiev e Fornero - VIDEO

Matteo Salvini non risparmia critiche a Roberto Vannacci, dopo il suo addio alla Lega. Il leader del partito dice che l’ex generale è ingrato e che il suo posto in Europa spetta alla Lega. Vannacci, dal canto suo, risponde accusando Salvini di tradimento, in particolare sulle armi a Kiev e la riforma Fornero. La polemica tra i due si accende, con battute dure e accuse reciproche.

Botta e risposta tra il leader della Lega e quello di Futuro Nazionale Il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato l'addio di Roberto Vannacci al Carroccio. Durante una conferenza stampa sul referendum sula giustizia ha dichiarato: "Per me il capitolo è chiuso. Ho la tessera della Lega. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Roberto Vannacci attacca duramente Matteo Salvini, chiamandolo traditore.

