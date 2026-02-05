Salvini su Vannacci | Ingrato suo posto in Ue è della Lega generale | Il traditore è lui su armi a Kiev e Fornero - VIDEO
Matteo Salvini non risparmia critiche a Roberto Vannacci, dopo il suo addio alla Lega. Il leader del partito dice che l’ex generale è ingrato e che il suo posto in Europa spetta alla Lega. Vannacci, dal canto suo, risponde accusando Salvini di tradimento, in particolare sulle armi a Kiev e la riforma Fornero. La polemica tra i due si accende, con battute dure e accuse reciproche.
Botta e risposta tra il leader della Lega e quello di Futuro Nazionale Il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato l'addio di Roberto Vannacci al Carroccio. Durante una conferenza stampa sul referendum sula giustizia ha dichiarato: "Per me il capitolo è chiuso. Ho la tessera della Lega. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Vannacci attacca Salvini: “È lui il traditore. Su armi a Kiev e legge Fornero si mette in posizione prona”
Roberto Vannacci attacca duramente Matteo Salvini, chiamandolo traditore.
Vannacci: “Il traditore è Salvini, dalle armi a Kiev alla legge Fornero”
SALVINI AVVERTE VANNACCI: CHI ESCE DALLA LEGA FINISCE NEL NULLA
Argomenti discussi: Vannacci day after, Salvini: Ingrato, capitolo chiuso. Pozzolo, ex FdI, entra in Futuro nazionale; Salvini attacca Vannacci: Ingrato, ha tradito la Lega ma i voti restano; Salvini su Vannacci: un ingrato, suo posto in Ue è della Lega. La replica del generale: il traditore è lui; Vannacci lascia la Lega, Salvini: Ingrato, capitolo chiuso. Zaia: Un errore imbarcarlo.
Vannacci lascia la Lega, Salvini: Ingrato, capitolo chiuso. Zaia: Un errore imbarcarloLeggi su Sky TG24 l'articolo Vannacci lascia la Lega, Salvini: 'Ingrato, capitolo chiuso'. Zaia: 'Un errore imbarcarlo' ... tg24.sky.it
Salvini: Vannacci è un ingrato, non mi spaventa. E vede Mattarella al QuirinaleIl leader leghista attacca il generale: Capitolo chiuso. Ma in Europa occupa il posto della Lega. E sull'incontro con il capo dello stato: Abbiamo parlato del decreto Infrastrutture e di Olimpiadi ... ilfoglio.it
Salvini, Vannacci, e quel linguaggio da coppia in crisi coniugale: il Caffè di Gramellini facebook
Vannacci parte in quarta: il traditore è Salvini, copiare Trump, parlare con Putin x.com
