Questa mattina, a Roma, si sono aperti nuovi scenari nel panorama politico. Vannacci ha annunciato la fondazione di un suo partito, chiamato Futuro Nazionale, lasciando la Lega e segnando un punto di rottura. Nel frattempo, la Lega si prepara a processare Salvini, chiedendo un cambio di passo più serio. Meloni alza la soglia di sbarramento alle urne, mentre Tajani si avvicina a Calenda in un nuovo tentativo di alleanze. È un 25 aprile che segna un cambio di passo nei giochi di potere

L'incontro, il nodo dei contributi e l'uscita. Al Federale Salvini attacca Vannacci, "i voti erano della Lega, ha tradito, non va da nessuna parte". Molinari-Giorgetti-Zaia-Fedriga-Siri gli chiedono di cambiare linea. Meloni vuole Vannacci fuori dalla coalizione, dirimente è l'Ucraina Roma. E’ il 25 aprile della Lega, la Liberazione, i vuoti poteri di Salvini. Vannacci esce e fonda il suo Futuro nazionale. Lo chiamavano generale e ora “traditore”. La Lega si libera di un megalomane, uno che già scrive “chi mi ama, mi segua”, ma l’Italia eredita il profeta dell’incubo. A futura memoria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Vannacci via, la Lega processa Salvini: "Ora un partito serio". Meloni alza la soglia di sbarramento. Tajani si avvicina a Calenda

A Roma, il dibattito si infiamma tra i politici di governo.

In vista delle prossime sfide politiche, Luca Zaia si prepara a rafforzare il ruolo all’interno del partito di Matteo Salvini, in un contesto segnato da recenti tensioni e questioni elettorali.

Salvini su Vannacci: Nessuna resa dei conti, errori di squadra

