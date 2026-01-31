Matteo Salvini a Firenze | Mai avuto problemi con Vannacci Renzi e Calenda coppia di fatto Non c’entrano col centrodestra

Matteo Salvini è arrivato a Firenze nel primo pomeriggio di sabato 31 gennaio per partecipare all’iniziativa ‘Io sto col poliziotto’. Durante il suo intervento, il leader della Lega ha smentito qualsiasi problema con il generale Vannacci e ha commentato le alleanze politiche, definendo Renzi e Calenda una coppia di fatto. Salvini ha anche precisato che queste questioni non hanno nulla a che vedere con il centrodestra.

FIRENZE – Matteo Salvini a Firenze nel pomeriggio di sabato 31 gennaio per l’iniziativa ‘Io sto col poliziotto’. Il vicepremier, ministro infrastrutture e trasporti, leader nazionale Lega, a Firenze pochi giorni dopo il marchio ‘Futuro Nazionale’ depositato dal generale eurodeputato Roberto Vannacci, vice di Salvini in Lega. “Con Vannacci non ho mai avuto né avrò problemi, lo incontro a breve e stiamo lavorando per il futuro”, commenta Salvini. Vannacci a Firenze dopo la smentita dell’ex premier Matteo Renzi, senatore toscano leader di Italia Viva, su presunti incontri con Vannacci in chiave politiche 2027.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Matteo Salvini ha dichiarato di non aver mai avuto contatti diretti con Vladimir Putin, smentendo eventuali rapporti personali con il leader russo.

