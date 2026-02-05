Salvini | Vannacci? Vale meno di Renzi e Calenda Penso che né Meloni né Tajani lo vogliano

Matteo Salvini attacca duramente Vannacci, criticando le sue mosse politiche. Il leader della Lega afferma che Vannacci vale meno di Renzi e Calenda e che né Meloni né Tajani vogliono allearsi con lui. Salvini sottolinea che Vannacci si è messo fuori dal centrodestra, uscendo dal partito di governo perché il governo non fa abbastanza. Una presa di posizione chiara e senza mezzi termini, che accende lo scontro politico in queste ore.

«Uno (Vannacci, ndr) esce da un partito che è al governo perché il governo non fa abbastanza e poi vuole allearsi? È lui che si è messo fuori dal centrodestra, meno di Renzi e Calenda, io penso che né Meloni né Tajani lo vogliano ». Queste le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini a Otto e mezzo, su La7. «Io penso che sia un errore anche volere Calenda o Renzi: sono all’opposizione, rimangono all’opposizione», aggiunge. « Io ho il difetto di fidarmi delle persone e, quando uno mi stringe le mani, si impegna a rimanere in squadra e a non cambiare casacca, mi fido.🔗 Leggi su Open.online

La leader di FdI, Giorgia Meloni, torna a parlare di Roberto Vannacci.

Questa mattina, a Roma, si sono aperti nuovi scenari nel panorama politico.

Argomenti discussi: Lunedì il faccia a faccia Salvini-Vannacci e il tentativo di frenarlo. Poi il leader dice ai suoi: lui è una parentesi; Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà; Ma l'uscita di Vannacci è una grande occasione per la Lega; Vannacci day after, Salvini: Ingrato, capitolo chiuso. Pozzolo, ex FdI, entra in Futuro nazionale.

