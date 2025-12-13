Gaza Renzi | Meloni non attacchi le opposizioni e Tajani saltelli di meno

In un contesto di tensioni politiche e internazionali, Matteo Renzi invita la Premier Giorgia Meloni a mantenere un tono più equilibrato, soprattutto riguardo alle dichiarazioni sulla politica estera e le opposizioni. L'ex leader dem sottolinea l'importanza di un dialogo costruttivo e di un rispetto reciproco tra le diverse forze politiche, in un momento delicato come quello attuale.

“Credo che la Presidente del Consiglio sia la Presidente del Consiglio di tutti gli italiani. Quando parla di politica estera, il mio suggerimento è evitare di attaccare l’opposizione. Credo che sia importante che ci fosse Abu Mazen a Roma. Credo che sia importante che l’Italia collabori al piano voluto da Tony Blair, Jared Kushner e poi fatto proprio da Donald Trump. Penso tuttavia che sulla politica estera si possa e si debba fare molto di più, perché è un periodo nel quale stiamo vivendo tantissime contraddizioni”. Così Matteo Renzi a margine di un convegno sulle riforme ad Atreju. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

