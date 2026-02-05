Salvatore Maresciallo | festa a Messina per i 100 anni di un Carabiniere che ha cambiato la città

Messina si ferma per celebrare un secolo di vita e di servizio di Salvatore Maresciallo. Cento anni di vita, tanti ricordi e avvenimenti passati, e ancora tanta energia da condividere con amici e familiari. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni, con una grande partecipazione di cittadini, colleghi e autorità locali. Un modo per rendere omaggio a chi ha dedicato la vita alla sicurezza e al benessere della comunità messinese.

**Messina in festa per i 100 anni di Salvatore Maresciallo, il Carabiniere che ha cambiato la città** A Messina, nel cuore della Sicilia, si è svolta una cerimonia speciale: la festa dei 100 anni di Salvatore Maresciallo, un Carabiniere in pensione che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della città. Il 4 febbraio 2026, in piazza Duomo, l’intera comunità locale ha celebrato non soltanto l’età del suo nonno, ma anche l’impegno e il valore del suo intervento nel tessuto sociale, politico e istituzionale della città. La presenza del sindaco Federico Basile, che ha espresso il suo apprezzamento con un discorso ricco di emozione, ha reso l’occasione ancora più significativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salvatore Maresciallo: festa a Messina per i 100 anni di un Carabiniere che ha cambiato la città Approfondimenti su Salvatore Maresciallo Festa grande ad Aquara: il Carabiniere - in congedo - Carmine Luciano che ha compiuto 100 anni Il centenario Carmine Luciano, ex Carabiniere di Aquara, ha festeggiato i suoi 100 anni. Oltre un secolo di fedeltà all'Arma, i Carabinieri festeggiano i cento anni del maresciallo Salvatore Messina Questa mattina, a Napoli, amici, parenti e colleghi si sono riuniti per celebrare i cento anni di Salvatore Messina, maresciallo maggiore dei Carabinieri in pensione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Salvatore Maresciallo Argomenti discussi: Festa per i 210 anni dei Carabinieri, gli assessori Crea e Fedele a Reggio Calabria si congratulano con il maresciallo Barranco per l’encomio. Maresciallo dei carabinieri compie cento anni, festa a Messina(ANSA) - MESSINA, 04 FEB - Stamane al Comando interregionale carabinieri Culqualber di Messina il maresciallo maggiore in congedo, Salvatore Messina, classe 1926, ha festeggiato il suo centesimo com ... msn.com Cent’anni e un legame indissolubile con l’Arma: festa a Messina per il maresciallo maggiore Salvatore MessinaMESSINA - Ha compiuto 100 anni il maresciallo maggiore in congedo Salvatore Messina, classe 1926, celebrato nella sala di rappresentanza del Comando ... newsicilia.it I carabinieri festeggiano i 100 anni del maresciallo maggiore Salvatore Messina Si è arruolato a 18 anni nel 1944... facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.