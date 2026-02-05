Salto con gli sci al via gli allenamenti femminili alle Olimpiadi Nika Prevc già in forma

Questa mattina a Predazzo sono iniziati gli allenamenti femminili di salto con gli sci in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le atlete si sono già messe in gioco sul trampolino piccolo, primo passo verso le gare ufficiali. Tra le protagoniste, Nika Prevc si è presentata in buona forma, pronta a fare la sua parte. La stagione agonistica è appena iniziata e le atlete si preparano a dare il massimo.

Primo evento in assoluto per il salto con gli sci alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si tratta della prima serie di salti di allenamento a Predazzo, dove si terranno tutte le gare a cinque cerchi, dal trampolino piccolo per quel che riguarda le donne. In questa fattispecie è Nika Prevc a fare la parte della protagonista numero uno, un fatto certamente consueto per la slovena. Si sono visti, in particolare, tre salti all’interno della sessione odierna, il che ha portato a poco più di due ore di impegni per le 50 saltatrici impegnate. Sempre intorno ai 100 metri la leader di Coppa del Mondo (98 metri e 102. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci, al via gli allenamenti femminili alle Olimpiadi. Nika Prevc già in forma Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Salto con gli sci, al femminile Garmisch-Partenkirchen è feudo esclusivo di Nika Prevc La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci 2025-26 riprende a Garmisch-Partenkirchen, un tradizionale punto di riferimento per la disciplina. Salto con gli sci fennimine: Nika Prevc torna alla vittoria a Sopporo Nika Prevc si è aggiudicata la vittoria nella gara femminile di salto con gli sci a Sapporo, valida per la dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: L'Italia del salto con gli sci a Milano Cortina 2026: i convocati e le convocate per i Giochi Olimpici Invernali; Salto con gli sci, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. Insam e Sieff guide della spedizione azzurra; Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?; Salto con gli sci, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina. salto con gli sci7 atleti in totale tra categoria maschile e femminile per provare a conquistare una medaglia che sarebbe storica ... gazzetta.it Salto con gli sci, lo scandalo del pene: tra aerodinamica, tute regolari e sospette iniezioni pre-garaNel mirino della FIS finisce un presunto escamotage pre-gara che aggirerebbe i controlli più severi. laprovinciadivarese.it Salto con gli sci – Nika Prevc vince l’Individuale HS137 di Sapporo, top ten per Annika Sieff facebook

