Nella gara-1 a Klingenthal, Nozomi Maruyama si impone sul trampolino HS140, battendo Prevc e tornando alla vittoria dopo la tripletta iniziale della stagione. La tappa tedesca della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile vede anche il rientro di Sieff tra le prime 20, confermando l’interesse e l’agonismo della competizione.

Nozomi Maruyama torna a vincere dopo la tripletta di inizio stagione e si impone in gara-1 sul trampolino grande HS140 di Klingenthal, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. Quarto successo in carriera per la 27enne giapponese, che consolida la sua leadership in classifica generale grazie al sesto podio su sette competizioni disputate (con una quarta piazza come peggior risultato). Maruyama ha avuto il merito di andare in testa nella prima serie sul Large Hill tedesco, effettuando poi un secondo salto molto solido e resistendo per un solo punto all’attacco della formidabile slovena Nika Prevc, detentrice della Sfera di Cristallo. Oasport.it

Salto con gli sci, Maruyama batte Prevc in gara-1 a Klingenthal. Sieff rientra tra le prime 20 - Nozomi Maruyama torna a vincere dopo la tripletta di inizio stagione e si impone in gara- oasport.it

E' sempre festa per il Giappone e Nozomi Maruyama: la 27enne del Sol Levante è imbattibile pure a Falun - 1 sul Normal Hill della località svedese che la vede fare il vuoto su tutte le ... neveitalia.it

Salto con gli sci, Stroem trionfa in gara-1 a Wisla. Maruyama allunga nella generale, Sieff solida in zona punti - facebook.com facebook