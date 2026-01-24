Salto con gli sci fennimine | Nika Prevc torna alla vittoria a Sopporo

Nika Prevc si è aggiudicata la vittoria nella gara femminile di salto con gli sci a Sapporo, valida per la dodicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026. L’evento si è svolto questa mattina, confermando la costanza e la competitività dell’atleta nel circuito internazionale.

Si è svolta in mattinata a Sapporo, la gara femminile di salto con gli sci valida per la dodicesima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026. Nika Prevc si lascia definitivamente alle spalle le incertezze di Zao e torna sul gradino più alto del podio nella prima delle due gare individuali. Sul trampolino grande HS137 giapponese, la slovena firma il 34° successo individuale in carriera, il dodicesimo stagionale su 21 gare, rafforzando ulteriormente la sua leadership nel circuito. La ventenne di Kranj ha costruito la vittoria con due salti solidi e soprattutto molto efficaci, facendo la differenza sul piano tecnico e dei metri.🔗 Leggi su Sportface.it

Salto con gli sci, Nika Prevc torna alla vittoria in gara-1 a Sapporo. Sieff e Zanitzer in zona puntiNika Prevc torna alla vittoria nella prima gara di salto con gli sci a Sapporo, quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 femminile.

Leggi anche: Salto con gli sci, Nika Prevc torna a vincere in gara-2 a Falun. Sieff a ridosso della top10

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Mika Vermeulen conferma le frodi nel salto con gli sci: Anche scotch sul pene e plastilina per vincere; Il salto con gli sci a Milano Cortina 2026: regole e programma; Salto con gli sci: Ryoyu Kobayashi svetta in qualificazione a Sapporo, avanti Bresadola e Insam; Salto con gli sci – La Norvegia si prepara ai Mondiali di volo con vista sulle Olimpiadi.

Salto con gli sci, Nika Prevc torna alla vittoria in gara-1 a Sapporo. Sieff e Zanitzer in zona puntiNika Prevc si mette alle spalle il doppio passo falso (un quarto ed un secondo posto) di Zao e torna alla vittoria in occasione della prima delle due ... oasport.it

Il salto con gli sci a Milano Cortina 2026: regole e programmaCome si svolgeranno le gare di salto con gli sci a Milano Cortina 2026? Le competizioni si articoleranno in sei eventi: l'individuale trampolino piccolo donne, l'individuale trampolino grande donne, l ... adnkronos.com