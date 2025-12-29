Salto con gli sci al femminile Garmisch-Partenkirchen è feudo esclusivo di Nika Prevc

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci 2025-26 riprende a Garmisch-Partenkirchen, un tradizionale punto di riferimento per la disciplina. Dopo la pausa natalizia, le competizioni si intensificano in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Nika Prevc si distingue in questa fase iniziale, confermando il suo ruolo tra le protagoniste dell'intera stagione.

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci riparte dopo la pausa natalizia e si getta a capofitto verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Non vi sarà un attimo di respiro sino alla manifestazione a Cinque cerchi, alla quale si arriverà al termine di un intenso periodo di competizioni che partirà a San Silvestro. Il 31 dicembre le ragazze competeranno a Garmisch-Partenkirchen, in Baviera. Località di culto per quanto concerne gli sport invernali, un domani sarà una delle tappe della Tournée dei 4 trampolini femminile, che ancora non ha visto la luce a causa di ostacoli organizzativi sul fronte austriaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

