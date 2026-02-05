Salti tecnica e squadra | il Cheerleading conquista Foggia

A Foggia, le giornate di formazione sul Cheerleading hanno attirato tanti giovani appassionati. I partecipanti hanno mostrato entusiasmo, energia e tanta voglia di imparare questa disciplina. Le lezioni si sono svolte all’interno dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, dove si sono allenati sotto la guida di istruttori esperti. Un movimento che sta crescendo, portando nuove leve nel mondo del cheerleading locale.

L'entusiasmo, l'energia e la voglia di imparare hanno animato le giornate di formazione dedicate al Cheerleading, tenutesi presso l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Foggia. Per la prima volta in città si è svolto un corso di formazione per Coach di Cheerleading, promosso dall'Asi.

