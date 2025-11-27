Verso il derby Cesena-Modena mister MIgnani | Sono una squadra fisica e tecnica dai ritmi alti

Cesenatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sale l'attesa verso il derby Cesena-Modena, squadre in campo venerdì alle ore 20:30 allo stadio Manuzzi, un match d'alta quota. Queste le impressioni di mister Michele Mignani, riportate dal sito del Cesena Fc: “Credo che sicuramente il numero dei gol subiti sia un aspetto che dobbiamo migliorare. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

verso il derby cesena modena mister mignani sono una squadra fisica e tecnica dai ritmi alti

© Cesenatoday.it - Verso il derby Cesena-Modena, mister MIgnani: "Sono una squadra fisica e tecnica, dai ritmi alti"

Leggi anche questi approfondimenti

Verso il derby Cesena-Modena, mister MIgnani: "Sono una squadra fisica e tecnica, dai ritmi alti" - Modena, squadre in campo venerdì alle ore 20:30 allo stadio Manuzzi, un match d'alta quota ... Si legge su cesenatoday.it

verso derby cesena modenaVerso Cesena - Modena, Sottil: "È scontro diretto a tutti gli effetti" - Il tecnico dei gialli alla conferenza prepartita del secondo derby stagionale: "A Cesena molto concentrati e determinati. Scrive modenatoday.it

verso derby cesena modenaCesena-Modena, prevendita a gonfie vele, limitazioni in vista verso Padova - Procede a gonfie vele la prevendita per il derby contro il Modena, al quale assisterà anche il presidente John Aiello, arrivato ieri in Romagna ... Da corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Derby Cesena Modena