Settore giovanile L’Under 15 conquista la decima vittoria su undici A Foggia i biancorossi calano il poker 4-1

L'Under 15 del Perugia continua la sua striscia positiva nel settore giovanile, raggiungendo la decima vittoria su undici partite. Nella trasferta di Foggia, i biancorossi hanno conquistato un convincente 4-1, confermando il loro ottimo stato di forma e la crescita della squadra in questa stagione.

Una marcia trionfale quella della formazione Under 15 del Perugia che ha conquistato un altro successo, il decimo in undici partite. Ora la squadra di Romoli, con i suoi trenta punti, è al secondo posto a tre punti dalla capolista Benevento che ha fatto l'en plein. E domenica ci sarà il big match. A Troia, contro il Foggia, l'Under 15 si è imposta con il risultato di 4-1: partita messa in cassaforte dai biancorossi già nei primi minuti. Al 5? Calistri segna di testa su corner di Crescenzi. Al 7? arriva lo 0-2 di Ferraro, imbucato nuovamente da Crescenzi. Al 13? Massaro riceve palla a centrocampo, poi fa tutto da solo saltando 3 avversari prima di calare il tris.