Salone del Libro 2026 | anticipate novità e manifestazioni culturali a Torino

Il Salone del Libro di Torino si avvicina e quest’anno promette grandi novità. La manifestazione si terrà dal 14 al 18 maggio nel centro fieristico del Lingotto. Gli organizzatori hanno scelto come tema “Il mondo salvato dai ragazzini”, prendendo spunto dall’opera di Elsa Morante. Sono in arrivo incontri, presentazioni e momenti di confronto dedicati ai lettori e agli autori. L’attesa cresce tra gli appassionati di libri e cultura, pronti a scoprire cosa riserverà questa edizione.
**Torino, 4 febbraio 2026 – Il Salone Internazionale del Libro di Torino torna a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio 2026, con un’edizione ispirata a “Il mondo salvato dai ragazzini” di Elsa Morante.** La presentazione ufficiale è avvenuta nella suggestiva Aula Magna del Politecnico di Torino, con l’intervento del rettore Stefano Corgnati, del presidente dell’Associazione Torino, la Città del Libro, Silvio Viale, e della direttrice editoriale del Salone, Annalena Benini. Quest’anno, il Salone, che nel 2025 ha registrato un record di 231mila presenze, si affaccia alla sua trentottesima edizione con un titolo di grande risonanza: “Il mondo salvato dai ragazzini”. 🔗 Leggi su Ameve.eu
