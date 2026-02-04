Salone del Libro 2026 | anticipate novità e manifestazioni culturali a Torino

Il Salone del Libro di Torino si avvicina e quest’anno promette grandi novità. La manifestazione si terrà dal 14 al 18 maggio nel centro fieristico del Lingotto. Gli organizzatori hanno scelto come tema “Il mondo salvato dai ragazzini”, prendendo spunto dall’opera di Elsa Morante. Sono in arrivo incontri, presentazioni e momenti di confronto dedicati ai lettori e agli autori. L’attesa cresce tra gli appassionati di libri e cultura, pronti a scoprire cosa riserverà questa edizione.

