A maggio l’edizione del Salone del Libro dedicata al Mondo salvato dai ragazzini
A maggio, il Salone internazionale del Libro di Torino torna al Lingotto. L’evento si svolgerà dal 14 al 18 maggio e promette di essere uno dei momenti più importanti dell’anno. Gli organizzatori hanno già annunciato molte novità e incontri dedicati ai giovani, con un’attenzione speciale al tema del “Mondo salvato dai ragazzini”. La città si prepara ad accogliere migliaia di visitatori e appassionati di libri da tutta Italia e oltre.
Il Salone internazionale del Libro di Torino, in programma al Lingotto dal 14 al 18 maggio, si prepara a vivere uno dei suoi momenti più significativi. Per la prima volta nella sua storia, l’evento – ormai consolidato come uno dei principali appuntamenti culturali d’Italia – si affida a un tema che non è solo un titolo, ma una provocazione: *Il Mondo salvato dai ragazzini*, romanzo di Elsa Morante che, con un tono ironico e profondamente umano, racconta di un futuro in cui l’umanità è riscattata non dagli adulti, ma dai bambini. È questo il filo conduttore dell’edizione numero 38, che si presenta con un’identità rinnovata, una direzione rafforzata e numeri in crescita che testimoniano un’audience sempre più attenta ai temi del pensiero, della creatività e della responsabilità collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu
